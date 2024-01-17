Комитет Госдумы поддержал локализацию производства автомобилей такси

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о локализации производства автомобилей такси.

Законопроектом предоставлено право регионам устанавливать в будущем обязательные требования к уровню локализации. Это обусловлено следующими соображениями. В России около 400 тыс. автомобилей легкового такси. При этом спрос на новые автомобили, используемые в качестве легкового такси, остается и будет оставаться стабильным, так как в парках такси обновляются каждые три-пять лет. Только в Москве боле 150 тыс.автомобилей такси, и в 2022 году "Яндекс. Такси" уже заявил о своей потребности в объеме 50 тыс. новых автомобилей в год. То есть будет значительный ежегодный спрос.

Как говорит соавтор законопроекта сенатор Андрей Кутепов, такая система действует во всем мире. Старые автомобили никто трогать не будет, но новые будут только с высокой локализацией производства в России. Это стимулирует зарубежных автопроизводителей к максимальной локализации в России. Глава Комитета по транспорту Евгений Москвичев считает, что этот уровень должен быть не менее 75%.

Законопроект планируется рассмотреть уже на днях.