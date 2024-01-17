17 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Смартфоны, автомобили, квартиры: в Свердловской области разыграют призы в честь 90-летия региона

В 2024 году – в год 90-летия Свердловской области – состоится викторина "Опорный край", посвященная истории Урала. Дни ее проведения совпадут с выборами президента России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, подписание соответствующего соглашения состоится в рамках международной выставки-форума "Россия". Документ о викторине подпишут глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, первый вице-президент областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Как уточняет Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, будут разыгрываться ценные призы: смартфоны, автомобили, мотоциклы "Урал" и квартиры. Викторина пройдет с 15 по 17 марта – то есть в преддверии выборов президента РФ. Каждый участник получит памятную медаль в честь 90-летия области, а ценные подарки победителям вручат позже – в апреле.

Канал предполагает, что поучаствовать в викторине можно будет рядом с избирательными участками. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на выборах президента будет применяться дистанционное электронное голосование.

Теги: викторина, призы, выборы, Свердловская область


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