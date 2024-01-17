Основатель "Жизньмарт" может открыть в Екатеринбурге новый корейский ресторан

Основатель "Жизньмарт" и "Сушкоф" Иван Зайченко готовится к открытию нового ресторана. По крайней мере такое предположение можно сделать по его недавнему посту в Telegram-канале.

Под фото бизнесмен написал: "Потихоньку, помаленьку". Судя по иероглифам, в ресторане будет подаваться корейская кухня. Подробности Зайченко раскрывать не стал, заявив 66.RU, что его партнер по бизнесу просил пока никому ничего не рассказывать.

Напомним, что ранее Иван Зайченко планировал открыть японский ресторан "Сейкатцу", однако позднее отказался от этой идеи из-за увеличении стоимости рыбы в 2022 году.