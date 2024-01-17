Ростовский губернатор не подтвердил сообщения о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах стал БПЛА

Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, ПВО в это время не работало.

Ранее очевидцы сообщали, что сначала услышали взрыв, а потом в районе завода повалил черный дым.

Информация о взрыве и последующем пожаре в здании Шахтинского полиэфирного завода поступила в 11.30, уточнил Голубев. Жертв нет, пострадали два человека.

По данным МЧС, возгорание локализовано на площади 360 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара, которому предшествовал взрыв, могло стать короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.