17 Января 2024
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Фото:Накануне.RU

Ростовский губернатор не подтвердил сообщения о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах стал БПЛА

Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, ПВО в это время не работало.

Ранее очевидцы сообщали, что сначала услышали взрыв, а потом в районе завода повалил черный дым.

Информация о взрыве и последующем пожаре в здании Шахтинского полиэфирного завода поступила в 11.30, уточнил Голубев. Жертв нет, пострадали два человека.

По данным МЧС, возгорание локализовано на площади 360 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара, которому предшествовал взрыв, могло стать короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Теги: шахты, пожар, завод, голубев


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