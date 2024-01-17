В каникулы в кино сходили 15 миллионов россиян

С 1 по 8 января кинотеатры посетили почти 15 млн россиян, общие кассовые сборы составили 5,8 млрд руб., это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила журналистам министр культуры Росси Ольга Любимова.

По ее словам, лидерами проката стали "Холоп-2" (рейтинг 6,8 на "Кинопоиске"), "Бременские музыканты (рейтинг 7,1) и "Три богатыря и Пуп Земли" (рейтинг 5,6).

Музеи посетил 1 млн человек, большая часть из них – россияне, 20% - дети. Самыми посещаемыми музеями стали Третьяковская галерея, Эрмитаж и Царское село.

Цирки посетили более 900 тыс. человек, Росгосцирк дал более 700 представлений, в том числе с животными.

Основным препятствием на пути россиян к развлечениям и культурной жизни в минувшие новогодние праздники Любимова назвала крепкие морозы.