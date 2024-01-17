17 Января 2024
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Общество Челябинская область В России Ленинградская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

Участники "голой" вечеринки получили еще один иск на миллиард, его подала уроженка Златоуста

Еще один иск на миллиард рублей подали к блогеру Анастасии Ивлеевой и другим участникам "голой" вечеринки.

Истец - уроженка города Златоуст Челябинской области. Об этом сообщил РИА Новости ее представитель Александр Морозов. Иск подан во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Заявительница считает, что участники и организаторы вечеринки намеренно распространяют "деструктивную информацию", подрывающую политику по укреплению традиционных ценностей. Женщина отметила, что эти действия причинили ей и ее ребенку нравственные и физические страдания, породили страх за будущее страны.

Ранее в Таганском суде Москвы был зарегистрирован новый коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием возместить моральный вред за скандальную "голую вечеринку" в клубе "Мутабор". Соответчиком по иску является ПАО "МТС". Предыдущий такой иск не принял к рассмотрению Хамовнический суд - из-за нарушений в его оформлении. Истцы просят перечислить сумму в фонд поддержки участников СВО на Украине "Защитники Отечества".

Теги: иск, ивлеева, голая вечеринка


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2024 00:16 Мск В суд поступил новый иск на миллиард за организацию "голой вечеринки". Соответчиком указан МТС
Ранее 11.01.2024 15:32 Мск Ивлеева не признала в суде вину в организации скандальной вечеринки

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