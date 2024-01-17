В Нижневартовске 352 человека эвакуировали из-за задымления в ТЦ "Югра Молл"

В Нижневартовске из торгового центра эвакуировали 352 человека, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным ведомства в 11.21 поступила информация о пожаре в ТЦ "Югра Молл". Пожарные прибыли на место в 11.25. Эвакуировано 352 человека. Ликвидация - в 11.51.

На месте происшествия работали 10 единиц техники и 45 спасателей. Площадь составила 8 кв. м. Причины выясняются.

Telegram-канал "Сейчас | Нижневартовск" сообщает, что пожар оказался "небольшим задымлением в вентиляции".