В Югре в ДТП погиб замначальника управления профилактики правонарушений

Заместитель начальника управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Вавилов погиб в ДТП во время служебной командировки. Информация о произошедшем появилась в СМИ.

Гибель чиновника подтвердили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

В полиции Югры прокомментировали обстоятельства ДТП и опубликовали видео с места происшествия.

По информации правоохранителей, сегодня около 07.50, на 169 километре автодороги "Югра" 41-летний водитель Nissan Pathfinder столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, частично стоящим на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения на месте погиб пассажир легковушки. Водитель был госпитализирован.



Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.