В Шахтах горит полиэфирный завод

В городе Шахты в Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного волокна. Сообщается, что в поселке Гидропривод горит цех, где делали наполнители для матрасов и подушек. В соцсетях появились кадры густых клубов черного дыма, которые поднимаются высоко над горящим предприятием. В МЧС сообщили, что данных о пострадавших пока нет. К месту ЧП направлены экстренные службы.

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что погибших во время инцидента нет, но два человека пострадали, они госпитализированы. Все сотрудники завода эвакуированы на безопасное расстояние.

Завод "Авангард" по производству полиэфирного волокна был открыт в июне 2023 года и стал первым в России.

По предварительным данным, причиной пожара, которому предшествовал взрыв, могло стать короткое замыкание.