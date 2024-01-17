17 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Пенсионную формулу считают справедливой только 5% россиян – опрос

Осведомленность россиян о порядке расчета пенсии по старости не увеличивается. За два года показатели не изменились: 34% граждан (в возрасте до 57 лет) затруднились с ответом на вопрос как рассчитывается пенсия. Таковы данные опроса исследовательского центра сервиса SuperJob.

"Пенсионную формулу считают справедливой только 5% россиян. 28% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего россияне выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы", - говорят исследователи.

Выяснилось, что женщины о начислении пенсии осведомлены чаще мужчин. Россияне в возрасте до 34 лет чаще всего признаются, что не знают порядок начисления выплат. Они отмечают, что им до пенсии еще слишком далеко, за это время все может измениться.

 

Теги: пенсия, россияне, опрос


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