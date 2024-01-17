Милонов предложил отправлять в зону СВО тех, кто развелся

17 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика В России
Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Милонов предложил отправлять в зону СВО тех, кто развелся

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил неожиданную меру наказания за развод. Он высказался на заседании комитета Госдумы по делам семьи, захотев наказывать тех, кто разводится, штрафом, обязательными работами или отправкой в зону СВО.

По его словам, в России главная проблема – в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть, приводит телеведущая Ксения Собчак мнение Милонова. Депутат Госдумы предложил наказывать желающих развестись штрафом в 100 тыс. руб. или обязательными работами в зоне СВО.

Ранее Милонов высказался по схожей тематике – предложил запретить в России вазэктомию (мужскую стерилизацию), а женскую стерилизацию разрешить только по медицинским показаниям. Он обратился с таким предложением в Минздрав России. Идею Милонов высказался на фоне появления информации о том, что количество операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 г. достигло максимума с 2006 г. Произошло 15 тыс. таких вмешательств (44,6 стерилизации на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет). Это следует из опубликованного в конце декабря 2023 г. статистического сборника "Здравоохранение в России 2023". После 2006 г. число таких операций стабильно снижалось, но тренд изменился в 2014 г. После этого кратковременный спад отмечался только в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19: тогда было проведено 12,6 тыс. операций.

Теги: Виталий Милонов, развод, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети