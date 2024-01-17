Милонов предложил отправлять в зону СВО тех, кто развелся

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил неожиданную меру наказания за развод. Он высказался на заседании комитета Госдумы по делам семьи, захотев наказывать тех, кто разводится, штрафом, обязательными работами или отправкой в зону СВО.

По его словам, в России главная проблема – в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть, приводит телеведущая Ксения Собчак мнение Милонова. Депутат Госдумы предложил наказывать желающих развестись штрафом в 100 тыс. руб. или обязательными работами в зоне СВО.

Ранее Милонов высказался по схожей тематике – предложил запретить в России вазэктомию (мужскую стерилизацию), а женскую стерилизацию разрешить только по медицинским показаниям. Он обратился с таким предложением в Минздрав России. Идею Милонов высказался на фоне появления информации о том, что количество операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 г. достигло максимума с 2006 г. Произошло 15 тыс. таких вмешательств (44,6 стерилизации на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет). Это следует из опубликованного в конце декабря 2023 г. статистического сборника "Здравоохранение в России 2023". После 2006 г. число таких операций стабильно снижалось, но тренд изменился в 2014 г. После этого кратковременный спад отмечался только в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19: тогда было проведено 12,6 тыс. операций.