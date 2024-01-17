Буллинг от одноклассников обернулся для школы судебным иском

Буллинг в Юшалинской школе №25 Талицкого городского округа обернулся для учреждения судебными разбирательствами, которые начала мама жертвы издевательств. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, над школьницей долгое время издевались, однако, как утверждает мама девочки, учителя намеренно игнорировали происходящее и не предпринимали никаких мер.

Инцидент произошел в апреле 2022 года между 13-летними Сашей и Дашей (имена изменены). Первая девочка не первый раз подвергалась нападкам, оскорблениям и даже избиениям со стороны одноклассников. В какой-то момент у Саши с Дашей завязалась драка, о чем мама пострадавшей решила сообщить уже в полицию и окружное управление образования. Постановлением дознавателя был установлен факт избиения девочки, но в возбуждении уголовного дела отказали из-за возраста нападавшей.

Тогда мать пострадавшей обратилась в Талицкий районный суд с иском к МБОУ Юшалинская СОШ № 25 и родителям обидчицы. Она требовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу дочери в размере 100 тыс. рублей, в свою пользу - 50 тыс. рублей, а также 30 тыс. рублей на оплату юридических услуг.

Во время судебного разбирательства представитель школы подтвердил факт драки, но подчеркнул, что классный руководитель девочек уже привлечен к дисциплинарной ответственности. Сами школьницы находятся под наблюдением педагога-психолога и спокойно общаются, продолжая учиться в одном классе. Несмотря на это суд все же решил взыскать со школы 40 тыс. рублей в пользу пострадавшей ученицы, 20 тыс. - в пользу матери и 30 тыс. рублей на судебные расходы истца. В взыскании компенсации с родителей обидчицы решено было отказать.

Недовольной решением суда осталась только школа, которая обратилась в Свердловский областной суд, однако и там не нашла поддержки. Было отмечено, что именно учебное заведение не обеспечило безопасные условия обучения для пострадавшей ученицы, подвергавшейся насилию со стороны других школьников.

Свердловский областной суд оставил решение Талицкого районного суда без изменений. Оно вступило в законную силу.

Напомним, перед Новым годом в Нижнем Тагиле двое пятиклассников - братьев-мигрантов избили 11-летнюю девочку. В школе отмечают, что братья и раньше отличались агрессивным характером и такими же выходками в отношении других учеников. Отличилась и мать мальчиков, которая, по словам очевидцев и самой пострадавшей, не только не отругала сыновей, но и сама ударила девочку, а после стала снимать на камеру, как ее дети избивают школьницу.