17 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит законность получения гражданства подростком, нападавшим на прохожих в Белгороде

Прокуратура инициировала проверку соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства России фигурантом уголовного дела об избиении прохожих в Белгороде.

"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", - сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области.

Ранее сообщалось, что члены банды снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Была установлена личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана. По данным прокуратуры, группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Пять человек задержаны, последнего участника группы ищут.

Теги: прокуратура, подростки, белгород, нападение на прохожих


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