Власти Татарстана пригрозили оставить без аттестата детей, которые не зарегистрируются для сдачи ЕГЭ

Выпускники школ Татарстана не получат аттестаты, если не зарегистрируются для сдачи ЕГЭ. С таким предупреждением выступил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"Чтобы сдать ЕГЭ, в федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации должны быть данные учащихся", - сказал чиновник.

Тем, кто этого не сделает, выдадут лишь справку о среднем общем образовании, пригрозил он.

Некоторые СМИ сообщили, что региональные власти требуют предоставить персональные данные, без которых не смогут выдать аттестат. Однако речь идет не о самих данных, а о требовании их автоматической обработки, то есть регистрации через интернет, чего потребовал чиновник. Персональные же данные можно предоставить и без регистрации через интернет.

Минобрнауки Татарстана заявило, что регистрация на портале является добровольной и не имеет отношения к сдаче ЕГЭ и получению аттестата, а эта информация не соответствует действительности. Однако так заявил сам министр, поэтому что считать фейком, неясно. При этом министерство тоже внесло путаницу. Подчеркнув, что регистрация не имеет отношения к сдаче ЕГЭ, оно в следующей фразе заявило, что "без предоставления согласия на обработку персональных данных ребенка до 1 февраля 2024 года он не сможет быть зарегистрирован в федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации и соответственно не сможет получить возможность сдачи ЕГЭ". То есть ведомство сделало два противоречащих заявления.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что сдача ЕГЭ и регистрация на портале - это абсолютно разные вещи. А Хадиуллин, говоря о неких "правовых основаниях" для лишения аттестата, или не владеет вопросом, или его ввели в заблуждение.

"Сдача ЕГЭ никак не взаимосвязана с разрешением на обработку персональных данных! Если человек не передает ПД в единую систему, он получает КИМ под обезличенным кодом. Да, это неудобно - возиться с такими людьми, которые не хотят, понимаете ли, цифровой благодати. И даже [глава Рособрнадзора] Анзор Ахмедович расстраивается по этому поводу. Но вынужден признавать, что ЕГЭ можно сдавать и без регистрации в базах данных, и без передачи персональных сведений... Ибо Закон ФЗ-152 не предусматривает обязанности гражданина разрешать обработку ПД без его желания", - написал Богданов.