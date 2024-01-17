"Атомстройкомплекс" рассказал о "бесшовном проектировании" зданий в Екатеринбурге

Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Екатеринбурге начали проектировать "бесшовно". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Это означает, что проектировщики и специалисты управления государственной экспертизы Свердловской области взаимодействуют непрерывно – от момента старта проектирования и до ввода здания в эксплуатацию. Такой подход позволяет сократить сроки согласования проектной документации и строительства, что особенно важно для сложных технологических объектов, которые реализуются в рамках государственных контрактов.

Одним из первых застройщиков в Екатеринбурге применять "бесшовное проектирование" начал "Атомстройкомплекс" – постоянный партнер города и области по строительству объектов социальной инфраструктуры.

"Благодаря взаимодействию застройщика и управления госэкспертизы в Екатеринбурге появляются качественные, прорывные объекты, такие, например, как Дворец водных видов спорта. Наши эксперты работали совместно с проектной организацией и консультировали по всем идеям, которые возникали у заказчика в параллели с разработкой документации; многие решения впервые разрабатывались специально для этого сооружения. В итоге положительное заключение госэкспертизы на здание площадью 60 тысяч квадратных метров мы получили всего за 26 рабочих дней – это очень быстро!", - рассказала главный инженер управления государственной экспертизы Свердловской области Екатерина Якимова.

"Атомстройкомплекс" воспользовался услугой бесшовного проектирования при строительстве Уральского Губернаторского лицея – передового образовательного объекта, построенного в декабре 2023 года в Солнечном микрорайоне.

"Помимо социальных объектов, мы применяем бесшовное проектирование при строительстве жилых кварталов, чтобы обеспечить безупречное качество инженерных решений и высокие темпы строительства. Например, положительное заключение экспертизы по проекту нового квартала "NOVA Park" на Широкой речке мы получили в минимально возможный срок – 3 рабочих дня", - отметила директор по проектированию компании Екатерина Спирина.

Власть, бизнес, экспертное сообщество в Екатеринбурге и Свердловской области объединяют усилия и совместно решают задачи по повышению инвестиционной привлекательности территории и ее комплексному развитию. В рамках государственно-частного партнерства в регионе строятся школы, внедряются новые подходы к управлению сложными технологическими объектами. Так, в этом году "Атомстройкомплекс" впервые возьмет в техническую эксплуатацию школу №41, которую построил в рамках ГЧП.