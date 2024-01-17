17 Января 2024
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Политика В России
Фото: VKLive с Дмитрием Медведевым/ скриншот

Существование Украины смертельно опасно для украинцев - Медведев

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что "существование Украины смертельно опасно для украинцев", причем даже при пророссийски настроенном руководстве ("любой, совершенно любой Украине").

"Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет", - написал экс-президент в своем Telegram-канале.

"Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счёте жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких", - написал Медведев.

Теги: дмитрий медведев, украина, экс-президент


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