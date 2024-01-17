17 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Свердловской области

На Урале водитель насмерть сбил пешехода, ползущего на четвереньках 

Недалеко от уральского поселка Ачит водитель "Субару Форестер" насмерть сбил пешехода, ползущего по дороге на четвереньках.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, трагедия произошла минувшим вечером около 20.00 на 2 километре автодороги "Ачит-Месягутово". По предварительным данным, водитель 1993 г.р. двигался со стороны Красноуфимска и в темноте наехал на жителя поселка 1987 г.р., который находился на проезжей части без цели перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия "скорой".

На записи с видеорегистратора можно увидеть, что ползущего на четвереньках мужчину не было видно, пока до него не оставалось всего несколько метров. Водитель, двигающийся, по его словам, со скоростью 80 км/ч попытался затормозить и свернуть, однако наезда избежать не удалось. После остановки он вышел из автомашины и увидел лежащего пешехода на проезжей части.

ДТП вблизи пос. Ачит на 2 километре автодороги «Ачит-Месягутово»(2024)|Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Свердловской области

Известно, что стаж водителя составляет 12 лет лет, за которые к административной ответственности он привлекался только один раз. На момент ДТП был трезв. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих ДТП, также выявлено не было.

Полиция установила личность погибшего на месте происшествия. Также установлено, что покойный находился в темное время суток на проезжей части в одежде без световозвращающих элементов. По факту ДТП органами внутренних дел ведется проверка.

ДТП вблизи пос. Ачит на 2 километре автодороги «Ачит-Месягутово»(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция призывает пешеходов задуматься о собственной безопасности, соблюдать меры предосторожности при пересечении проезжей части, использовать световозвращающие элементы на верхней одежде аксессуарах, которые помогут водителю своевременно среагировать и принять меры к исключению наезда на пешего участника дорожного движения.

Теги: пешеход, водитель, ДТП, Ачит, Красноуфимск


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