17 Января 2024
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Уралвагонзаводе организовали службу для солдат-срочников

На Уралвагонзаводе впервые организована работа научно-производственного подразделения Вооруженных сил России. Солдаты-срочники, в недавнем прошлом работники УВЗ, смогут проходить службу на предприятии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода, так призывники смогут отдать долг Родине, выпуская современные боевые машины для российской армии. За год они не потеряют приобретенные на производстве уникальные навыки и компетенции, при этом смогут параллельно освоить азы военной подготовки. В состав научно-производственного подразделения вошли инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением. Также в него включены сварщики, наладчики, слесари-электромонтажники и представители других остродефицитных специальностей – всего 20 человек.

Они распределены по подразделениям, участвующим в выполнении гособоронзаказа, в соответствии со своей профессией и квалификацией. Служат в воинской части в поселке Свободный недалеко от Нижнего Тагила. Срочники уже прошли начальную военную подготовку, приняли присягу, а после новогодних каникул приступили к работе на Уралвагонзаводе. В остальном их день проходит как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физические упражнения и т.д.

"Организация на УВЗ научно-производственной роты – это прекрасная инициатива, которая важна и для молодого человека – гражданина и патриота своей страны, и для Вооруженных сил РФ, и для оборонно-промышленного комплекса России. Надеюсь, реализация этого проекта на УВЗ будет продолжена в дальнейшем", - рассказал директор по персоналу Уралвагонзавода Руслан Юсупов.

Теги: Уралвагонзавод, рота, служба, срочники


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