Baza: Сбой в работе WhatsApp может быть связан с митингом в Баймаке

Российские пользователи WhatsApp сообщают о сбоях в работе мессенджера.

Как пишет интернет-портал "Сбой.рф", по состоянию на 8:59 мск зафиксировали почти 1,3 тысячи жалоб. Они поступают из Татарстана, Удмуртии, Самарской, Оренбургской и Нижегородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Наибольшие проблемы с мессенджером испытывают жители Башкирии. Baza пишет, что WhatsApp могут специально глушить из-за митинга в Баймаке. Как сообщалось, в башкирском городе начались столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Сегодня у суда собралось не менее трех тысяч человек, сообщают очевидцы. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.