17 Января 2024
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Фото: sledcom.ru

СК заявил, что силовики пришли в мэрию Нижневартовска по делу об укладке плитки

В Следственном комитете прокомментировали прошедшие в мэрии Нижневартовска обыски.

По информации ведомства, в отношении сотрудника муниципального автономного учреждения города Нижневартовск, который в 2021 году временно исполнял обязанности заместителя директора, а также неустановленных лиц, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемый подписал акт приема работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, зная, что подрядчик не выполнил часть работ, на сумму в 1,6 млн руб. Эти деньги были неправомерно перечислены подрядчику, в результате учреждению был причинен материальный ущерб.

Уголовное дело также возбуждено и в отношении подрядчика. Они соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенных преступлений.

Имя фигурантов не раскрывается. Ранее telegram-канал "Погоны и галстуки" со ссылкой на свой источники писал, что якобы обыски проходили в кабинете и по месту жительства исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Александра Федоруса. Сообщалось, что во время обысков будто бы был обнаружен поддельный диплом. В администрации Накануне.RU не стали комментировать происходящее.

А по данным N1, уголовное дело возбуждено в отношении Дениса Белевича, который в 2021 году исполнял обязанности директора спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) и подписал акт приемки укладки плитки в бассейне "Нефтяник". Обыски прошли в управлении по физической культуре и спорту администрации Нижневартовска, которое возглавляет Александр Федорус. Силовики выясняют, почему его ведомство не проконтролировало подрядчика и допустило приемку некачественных работ, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Сам Денис Белевич в телефонном разговоре в ответ на просьбу прокомментировать информацию об уголовном деле сказал журналисту, что тот, наверное, ошибся.

Теги: Александр Федорус, обыски, уголовное дело, администрация Нижневартовска


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2024 08:32 Мск В администрации Нижневартовска прошли обыски

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