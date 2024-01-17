В поддержку Путина собрали 2,5 миллиона подписей

По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца на пост президента России Владимира Путина.

Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия", сообщает официальный портал кандидата в президенты Владимира Путина.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.