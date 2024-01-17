Уральский священник: погружение в купель не очищает от греха

Участие в крещенских купаниях никак не искупает грехи человека. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала заявил руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин.

По его словам, с духовной точки зрения погружение в освященную купель не меняет душу в лучшую или худшую сторону.

"Это [погружение в купель] не очищает от греха. Очищает искреннее желание человека измениться, покаяться, вернуться в божье русло и делать добрые дела. Вот это тебя изменит. Все остальные вещи имеют формальные обстоятельства и моменты", - заявил священник.

Он отметил, что при желании устроить крещенские купания можно даже… в собственной ванной.

"Можно ли купаться у себя дома и предполагать, что ты купаешься в проруби? Если фантазия позволяет – то да. Но все-таки лучше делать это в оборудованных и установленных местах, коими являются купели, храмы и так далее", - добавил отец Даниил.

Напомним, сегодня стало известно, что в 2024 году сразу в трех городах Свердловской области крещенские купания не состоятся.