17 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Проукраинского диверсанта, пытавшегося атаковать Уралвагонзавод, посадили на 8 лет

Уроженец Мариуполя, а ныне житель Екатеринбурга Виктор Расторгуев приговорен к 8 годам за попытку совершить террористическую атаку на территории России. Предполагается, что мужчина изготавливал взрывчатые вещества для дальнейшего использования возле Уралвагонзавода.

Как сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал Расторгуева виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ. Обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год, а также к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Первые три года заключенный проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

Сам Расторгуев с решением суда не согласился и намерен его обжаловать.

Напомним, Виктор Расторгуев переехал на Урал в 2014 году. Он активно выступал против СВО и российских властей. В октябре 2022 года его задержало региональное управление ФСБ. Выяснилось, что в подвале жилого дома он производил самодельные ракеты. Мужчина утверждал, что мастерил фейерверк для внучки, однако расследование показало, что диверсант планировал с помощью ракет вызвать панику у рабочих завода. Согласно плану, работники должны были осознать, что якобы не находятся в безопасности даже в центре страны. Это в свою очередь должно было повлиять на выпуск военной продукции.

Теги: Уралвагонзавод, диверсант, ракета, суд


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