Полковника Росгвардии осудили на 6 лет по делу о защите Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова.

При этом суд не стал лишать офицера наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск, передает ТАСС.

Полковник вину не признал. Он настаивает, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству".

Ранее следствие обвинило начальника отдела Морского управления Росгвардии в поставке ведомству некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Волкова отправили под арест.

Военный следователь заявил, что в войска Росгвардии при участии Волкова поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотниками "Орел-БПЛА". Однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА". Ущерб составил 395 млн рублей.