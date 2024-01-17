17 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Полковника Росгвардии осудили на 6 лет по делу о защите Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова.

При этом суд не стал лишать офицера наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск, передает ТАСС.

Полковник вину не признал. Он настаивает, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству".

Ранее следствие обвинило начальника отдела Морского управления Росгвардии в поставке ведомству некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Волкова отправили под арест.

Военный следователь заявил, что в войска Росгвардии при участии Волкова поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотниками "Орел-БПЛА". Однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА". Ущерб составил 395 млн рублей.

Теги: полковник росгвардии, крымский мост, волков


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