СМИ: Турецкие банки боятся работать с российскими

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники среди участников рынка.

Сложности возникли в прошлом году, но резко обострились в последние полтора месяца. Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.

Например, в некоторых банках перестали осуществлять трансграничные переводы в лирах и рублях. В других учреждениях требуют больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций на клиенте и его подрядчиках. В последние дни не проходит даже оплата услуг.

Если риски окажутся для турецких банков слишком велики, единственным эффективным вариантом, по мнению участников финансового рынка, станет налаживание расчетов с Турцией через банки третьих стран, в том числе СНГ.

Также эксперты полагают, что подобные проблемы, хоть и в меньшем пока размере, намечаются в расчетах с китайскими банками.