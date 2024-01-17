Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова?

17 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова?

Владимир Зеленский уже принял решения снять главкома ВСУ Валерия Залужного и отправить его в СНБО. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.
Читайте также:

Он ссылается на источники, близкие к генштабу ВСУ. Они сообщают, что Зеленский готовит замену Залужного на главу ГУР Кирилла Буданова. Именно для этого Буданова повезли в Женеву, чтобы познакомить с кураторами.

"Насколько я понимаю, уже был соответствующий визит нынешнего главы СНБО к Залужному, и во время разговора стало известно, что президент остановился на таком ротационном решении", - рассказал Тука.

То есть Залужного могут перевести в СНБО. Это будет ударом по ВСУ, уверен он.

"Две попытки увольнения Залужного нам удалось отбить. Но то, что Зеленский с [главой его офиса Андреем] Ермаком не останавливаются, у меня сомнений нет. Отправить Залужного в нынешний СНБО – это просто издевательство", – возмущен бывший чиновник, который прогнозирует плохие последствия для украинской государственности.

О желании Зеленского уволить Залужного давно пишут многие телеграм-каналы. Однако Залужного пока поддерживают в США, поэтому Зеленский бессилен убрать неугодного главкома, совершая против него информационные "наезды". Так, недавно он свалил ответственность за ужесточение мобилизации на военное руководство. В ответ Залужный заявил, что военные никакого отношения к этому вообще не имеют. Ему всегда нужны люди, но их набор входит в компетенцию политического руководства.

Теги: зеленский, залужный, буданов, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети