Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова?

Владимир Зеленский уже принял решения снять главкома ВСУ Валерия Залужного и отправить его в СНБО. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.

Он ссылается на источники, близкие к генштабу ВСУ. Они сообщают, что Зеленский готовит замену Залужного на главу ГУР Кирилла Буданова. Именно для этого Буданова повезли в Женеву, чтобы познакомить с кураторами.

"Насколько я понимаю, уже был соответствующий визит нынешнего главы СНБО к Залужному, и во время разговора стало известно, что президент остановился на таком ротационном решении", - рассказал Тука.

То есть Залужного могут перевести в СНБО. Это будет ударом по ВСУ, уверен он.

"Две попытки увольнения Залужного нам удалось отбить. Но то, что Зеленский с [главой его офиса Андреем] Ермаком не останавливаются, у меня сомнений нет. Отправить Залужного в нынешний СНБО – это просто издевательство", – возмущен бывший чиновник, который прогнозирует плохие последствия для украинской государственности.

О желании Зеленского уволить Залужного давно пишут многие телеграм-каналы. Однако Залужного пока поддерживают в США, поэтому Зеленский бессилен убрать неугодного главкома, совершая против него информационные "наезды". Так, недавно он свалил ответственность за ужесточение мобилизации на военное руководство. В ответ Залужный заявил, что военные никакого отношения к этому вообще не имеют. Ему всегда нужны люди, но их набор входит в компетенцию политического руководства.