17 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В трех свердловских городах отменили крещенские купания

В 2024 году сразу в трех муниципалитетах Свердловской области не состоятся крещенские купания. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге объявил руководитель центра государственной инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС Сергей Кабаков.

По его словам, речь идет о городах Ирбит, Ревда и Богданович. Кабаков отметил, что решение принято на уровне глав местных администраций.

"В Ревде ситуация следующая. При обследовании льда было выявлено, что он неоднородный, двухслойный. То есть толщина основного льда – 20 см, с прослойкой воды и далее мутный лед. Администрацией городского округа Ревда принято решение мероприятия не проводить. Считаем, что лед небезопасен для их проведения", - рассказал представитель МЧС.

Он уточнил, что на данный момент от организаторов крещенских купаний поступили заявки об организации 88 купелей на водных объектах Свердловской области. На них планируется обеспечить 75 пунктов обогрева. В данный момент обследования купелей сотрудниками МЧС продолжаются.

По словам Кабакова, в прошлом году в регионе было заявлено и в итоге действовало 98 купелей. Участия в купаниях на Среднем Урале приняли более 22 тысяч человек.

Теги: купания, крещение, отмена, города, МЧС


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