17 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих

В Белгороде задержали пять подростков, которые нападали на прохожих.

"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние", - сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Последнего участника группы ищут.

Ранее сообщалось, что члены банды снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Установлена личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.

Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем", - написал он в своем телеграм-канале.

Теги: белгород, подростки, нападение на прохожих


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