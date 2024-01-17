В Башкирии ОМОН начал задерживать людей, пришедших на оглашение приговора Алсынову*

В башкирском городе Баймак начались столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

"Алсынов* признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Башкортостана.

Несколько тысяч местных жителей уже собирались у здания суда в Баймаке в понедельник, 15 января, но тогда оглашение приговора перенесли на 17 января.

Сегодня у суда собралось не менее трех тысяч человек, сообщают очевидцы. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.

Алсынова* осудили за высказывания на митинге в 2023 году, когда он выступал против расширения золотодобычи в регионе. Следствие посчитало, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

В результате протестов 2023 года "Евразийская горнопромышленная компания", претендовавшая на разработку золотого месторождения, вынуждена была отказаться от своих планов. А три года назад Фаиль Алсынов* также возглавлял протестное движение по защите шихана Куштау, на разработку которого претендовала "Башкирская содовая компания" и который удалось отстоять. К тому же после протестов Владимир Путин поручил проверить законность отчуждения государственного пакета акций БСК.

*Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в перечень экстремистов и террористов.