В Раде заявили, что Зеленский хочет мобилизовать людей навсегда

Депутат Рады Алексей Гончаненко заявил, что из законопроекта, ужесточающего мобилизацию, хотят убрать норму об увольнении после 36 месяцев службы.

Он уверен, что так нельзя. Люди не должны становиться рабами режима до конца своих дней.

"Люди не рабы. Они имеют право на конечный срок службы. Если кто думает, что можно всех переиграть, убрать демобилизацию после 36 месяцев и тогда не нужна будет мобилизация - он ошибается", - сказал Гончаренко.

Напомним, после резкой криткии многих политиков и экспертов Рады законопроект вернули на доработку. Однако и сама мобилизация как явление вызывает большое недовольство. Так, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков сравнил принятый закон об электронном реестре военнообязанных с "диктаторскими законами", принятыми еще при Викторе Януковиче в январе 2014 года.

"Десять лет назад в этом зале, 16 января, принимались диктаторские законы, которые нарушали конституцию и забирали права у наших сограждан. Сегодняшний законопроект очень близок к ним. Нельзя прикрываться войной, чтобы забирать права наших граждан. Не принимайте решения, после которых вам придется ехать в Ростов!" – заявил Разумков.

Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов говорит, что в стране "цирк" по вопросу мобилизации: власть не согласна с военными, пытаясь их сделать крайними, а те все валят на власть.

Киевский политолог Владимир Фесенко считает, что возврат законопроекта на доработку был запланирован как удар по главкому ВСУ Валерию Залужному, но эффект может быть противоположный. А в итоге проиграют все. При этом мобилизация все равно будет продолжаться в том виде, как она происходит сейчас, когда людей просто отлавливают на улицах.