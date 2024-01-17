Взялась за нож и грозилась убить. Жительницу Нижнего Тагила будут судить за нападение на фельдшера "скорой"

Жительницу Нижнего Тагила будут судить за угрозы убийством в адрес фельдшера "скорой помощи". Женщина размахивала ножом перед лицом и телом медработника, вынуждая покинуть квартиру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел еще 8 августа. Обвиняемая 1974 г.р. и ее супруг выпивали дом, но вдруг мужчина почувствовал себя плохо и попросил вызвать "скорую". Приехавшая фельдшер стала оказывать медицинскую помощь, однако хозяйке квартиры что-то в работе медика не понравилось. Она стала агрессивно высказывать фельдшеру свои претензии, а потом вооружилась ножом и стала выгонять медработника из квартиры под угрозами убийства.

Сначала женщина просто размахивала ножом перед лицом и телом медика, но после высказывания угроз попыталась уже зарезать. От ударов ножом фельдшер защищалась папкой с документацией.

После обвиняемая выбросила в подъезд чемодан с медицинскими изделиями, повредив при этом 13 ампул с лекарственными препаратами.



Свою вину местная жительница не признает. Теперь разбираться будет Ленинский районный суд Нижнего Тагила, куда уже направлены материалы уголовного дела.

Напомним, что похожая ситуация в апреле произошла в Березовском с медбратом. К сожалению, тот инцидент закончился летальным исходом для медика. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и на лестничной площадке "из хулиганских побуждений" воткнул в грудь прибывшего на вызов медработника нож. Потерпевший самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, после чего был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. К несчастью, от полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.