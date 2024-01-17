17 Января 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

На станции СКИФ выведут синхротронные лучи - новосибирские ученые и инженеры внедряют уникальные разработки

Новое оборудование (фронтенды) строящегося в наукограде Кольцово Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») представлено 17 января в ходе пресс-тура с участием министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева.

«Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России, и идет в соответствии с графиком. Из федерального бюджета на создание объекта будет направлено более 47 млрд рублей. Проект получает всестороннюю поддержу и регионального Правительства и лично Губернатора Андрея Травникова. Всего запланировано создание 30 исследовательских станций. В рамках первой очереди строительства – 6 станций. С вводом объекта в эксплуатацию мы получим уникальную установку, которая позволит нашим ученым вывести научные исследования в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новый уровень, а также реализовывать крупные проекты в составе международных исследовательских групп», – подчеркнул Вадим Васильев.

наука, скиф, чертеж(2024)|Фото: nso.ru

В рамках пресс-тура были представлены готовые фронтенды трех экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», которые позволят вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию. Оборудование разработано Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). В ходе реализации проекта проведена масштабная работа по импортозамещению иностранных комплектующих.

наука, IT-технологии, скиф,(2024)|Фото: nso.ru

В дальнейшем установка СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

Как рассказал и.о. директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров, для исполнения необходимого объема работ в сжатые сроки инженеры института модернизировал собственное производство: обновил парк станков и провел цифровизацию, внедрил системы хранения данных, автоматизировал рабочие места для конструкторов.

наука, IT-технологии, скиф,(2024)|Фото: nso.ru

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев прокомментировал: «Помимо основного назначения – создания инфраструктуры для проведения уникальных экспериментов с синхротронным излучением — ЦКП «СКИФ» стал своеобразным катализатором, инициирующим и укоряющим появление и развитие передовых наукоемких технологий в организациях, причастных к его реализации».

Теги: цкп скиф, инженеры, научное приборостроение, нацпроект, андрей травников


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