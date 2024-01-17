На лидера узбекской диаспоры в России СК заводит уголовное дело за оскорбление участников СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело, фигурантом которого, вероятно, станет президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов.

Поводом стал пост в блоге Баратова с высказываниями в адрес участников СВО. В сообщении СК говорится, что к Бастрыкину обратились российские военкоры.

"Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети", - утверждает Следственный комитет.

При этом Баратов уже заявил в СМИ, что его аккаунт был взломан.

Военкоров возмутил мем на странице Баратова в "Одноклассниках" по поводу цен на яйца. На картинке курица отказывается нести яйца, пока ей не вернут "петухов с фронта".