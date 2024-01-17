Мэрия Екатеринбурга выплатит местной жительнице 64 000 рублей за ДТП с колодцем

Администрацию Екатеринбурга обязали выплатить местной жительнице компенсацию за ДТП в размере 64 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в мае 2022 года, когда Ольга за рулем "Ситроен 4" наехала на открытый смотровой колодец возле дома №15 на улице Челюскинцев. Выяснилось, что люк колодца провалился под асфальт на глубину 25 см., а из-за плохого освещения водитель его не заметила. В результате машина получила повреждения, оцениваемые экспертом в 56 тыс. 100 рублей.

Собственник автомобиля Кристина не смогла найти ответственного за колодец, а потому обратилась с иском к мэрии, потребовав возместить ущерб, а также выплатить компенсацию расходов на оценку и моральный вред.

Горадминистрация заявила, что с 2019 года обязанность по ремонту объектов улично-дорожной сети на улице Челюскинцев лежит на МБУ "Железнодорожное ДЭУ", поэтому и спрашивать надо с компании. Ленинский районный суд Екатеринбурга с такой позицией не согласился. Указано, что полномочия собственника дороги местного значения в границах города осуществляет именно мэрия, а потому ей отвечать по иску.

Требования истца были удовлетворены частично. С администрации Екатеринбурга взысканы 56 тыс. 100 рублей на ремонт авто, 6 тыс. рублей на оплату услуг эксперта и 1 тыс. 883 рубля в качестве расходов по оплате госпошлины. Ответчик с таким решением не согласился и отправился обжаловать его в Свердловский областной суд, но и там встали на сторону владельца автомобиля, оставив обязательство выплатить компенсацию на плечах мэрии.