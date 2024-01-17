На Волге из-за метелей и снегопадов перекрыто несколько федеральных трасс

В Татарстане из-за сильных метелей и снегопадов перекрыто движение на нескольких трассах, в том числе на дороге М-12 "Восток" на участке 684-836 км (от Канаша до Шали), сообщили в "Автодоре". Автомобилистов попросили воздержаться от поездок в ближайшие сутки.

"По прогнозу, в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега. <…> Водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника", - говорится в сообщении "Автодора".

В соседней Ульяновской области несколько сотен автомобилей оказались заперты на трассе Р-241, в экстренные службы обратились несколько человек, МЧС развернули рядом с затором пункт обогрева и мобильную кухню.

Частичные перекрытия также введены на трассах М-5 "Урал", М-7 "Волга" и Р-240.