В Киргизии рухнул военный Ми-8
В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.
Погиб один человек, семеро пострадали, пишет ТАСС.
Откуда, куда, с какой целью летел вертолет, не сообщается.
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В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.
Погиб один человек, семеро пострадали, пишет ТАСС.
Откуда, куда, с какой целью летел вертолет, не сообщается.
Развитие сюжета:Ранее 17.01.2024 09:55 Мск Озвучены подробности крушения в Киргизии военного вертолета
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