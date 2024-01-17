В Сургуте толпа едва не затоптала двух школьников, пытаясь втиснуться в автобус

Жители Сургута в соцсетях жалуются на давку в общественном транспорте. По словам одной из горожанок, "люди вываливаются из автобуса под тот самый автобус". В группе "Черный список Сургут" женщина опубликовала видео утренней поездки.

Она сообщила, что толпа едва не задавила двух школьников.

"Лично сегодня двух школьников, которых снесло толпой, за подмышки поднимала", - возмущается автор публикации. Утреннюю давку она назвала "еще одним результатом транспортной реформы".

Впрочем, в комментариях женщину поддержали далеко не все.

Подписчики группы отметили, что в час пик автобусы всегда ходили переполненными, в том числе и до транспортной реформы. А в инциденте с детьми, по мнению интернет-пользователей, виновато отсутствие культуры поведения взрослых людей.