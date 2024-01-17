На реках и каналах будут устанавливать видеокамеры для отслеживания нарушений

Регионам дадут право расставлять на реках и каналах автоматические камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений. Такие поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, уже давно на реках и каналах Москвы действуют почти 300 камер, но в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ нет даже понятия автоматических средств и механизма применения технических средств фото- и видеофиксации правонарушений.

Проект федерального закона согласуют с двумя десятками ведомств, включая ФСБ.