В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем

Заболеваемость коклюшем серьезно выросла в России, сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, за весь 2022 год было зафиксировано 3,1 тысячи случаев, в 2021-м - 1,1 тысячи. При этом за десять месяцев 2023 года - 27,8 тысячи, что стало абсолютным рекордом последних лет.

Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников. Представители Минздрава в свою очередь, предполагают, что причиной роста количества заболевших коклюшем может быть связано с резкой отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий после коронавируса.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем. В частности, отделения Роспотребнадзора подтверждают вспышки инфекции в Челябинской области (182 случая, что в 8,7 раз больше, чем за аналогичный период в 2022 году) и Томской области (164 случая, 82 раза), Татарстане (412 случаев, 43,4 раза) и Санкт-Петербурге (рост на 12,3%, абсолютное число не указывается).

Коклюш - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, характеризующееся длительным приступообразным судорожным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Крайне опасен для детей младше двух лет. Заражение коклюшем происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком. Его также называют "100-дневный кашель", так как он сопровождается длительным и сильным, вплоть до рвоты, кашлем, который может сохраняться до нескольких месяцев.