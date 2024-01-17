17 Января 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Добровольцев СВО застрахуют наравне с остальными военнослужащими

Участникам добровольческих формирований гарантируют выплаты от государства при наступлении страховых случаев на тех же условиях, что и для мобилизованных и контрактников. Такой законопроект накануне СВО Госдума приняла в первом чтении.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ о страховании добровольцев за счет средств федерального бюджета. Он частично регулирует этот вопрос. Принятый законопроект призван внести корреспондирующие изменения в законодательство. Во время прямой линии Путин заявил, что все добровольцы должны быть уравнены в правах с военнослужащими, а законы - изменены.

В случае гибели военнослужащих и добровольцев члены их семей получат одинаковые страховые компенсации в размере более 3 млн рублей. В случае инвалидности выплаты составят: более 2,3 млн — при I группе, более 1,5 млн — при II группе, почти 800 тыс. - при III группе. При получении тяжелого увечья - более 300 тыс., в случае легкого увечья — почти 80 тыс.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон будет будет распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с 24 февраля 2022 года.

Теги: СВО, страхование, добровольцы


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