Добровольцев СВО застрахуют наравне с остальными военнослужащими

Участникам добровольческих формирований гарантируют выплаты от государства при наступлении страховых случаев на тех же условиях, что и для мобилизованных и контрактников. Такой законопроект накануне СВО Госдума приняла в первом чтении.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ о страховании добровольцев за счет средств федерального бюджета. Он частично регулирует этот вопрос. Принятый законопроект призван внести корреспондирующие изменения в законодательство. Во время прямой линии Путин заявил, что все добровольцы должны быть уравнены в правах с военнослужащими, а законы - изменены.

В случае гибели военнослужащих и добровольцев члены их семей получат одинаковые страховые компенсации в размере более 3 млн рублей. В случае инвалидности выплаты составят: более 2,3 млн — при I группе, более 1,5 млн — при II группе, почти 800 тыс. - при III группе. При получении тяжелого увечья - более 300 тыс., в случае легкого увечья — почти 80 тыс.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон будет будет распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с 24 февраля 2022 года.