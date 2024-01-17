Инженер уральского завода перевел мошенникам больше 3 млн рублей

Житель Екатеринбурга инвестировал в фиктивную торговую площадку свыше 3 млн рублей. В обстоятельствах разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал инженер одного из уральских заводов. Сам он рассказал, что еще в начале декабря 2023 года заинтересовался акциями, игрой на бирже и стал изучать разные инвестиционные платформы. На одном из сайтов мужчина оставил контакты, после чего с ним связался неизвестный, который представился "Максимом". Он предложил установить специальные приложения, которые скинул по ссылке.

После потерпевшему позвонила некая "Маргарита", которая представилась помощницей "Максима". Она предложила установить трейдинговую платформу и пополнить баланс лицевого счета для участия в инвестициях. А вскоре с инженером связался лжеброкер, который стал "обучать" новичка "основам инвестирования на онлайн-бирже".

В течение месяца уралец заходил на сайт торговой площадки, где под диктовку лжеброкера совершал различные сделки. Мошенник убедил его оформить кредит на 524 тысячи рублей и отдать 2 млн 546 тысяч рублей сбережений. После новогодних праздников мужчина начал подозревать, что его обманывают, и обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". В МВД призывают тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения, а также не выполнять никаких указаний незнакомцев, особенно связанные с деньгами.