17 Января 2024
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Общество Приволжский ФО
Фото: страница Фаиля Алсынова в социальной сети ВКонтакте (внесен в список экстремистов и террористов)

В Башкирии эко-активиста приговорили к четырем годам колонии за высказывания на митинге

В башкирском городе Баймак к четырем годам колонии общего режима приговорили эко-активиста Фаиля Алсынова*. На оглашение приговора к суду пришли и приехали несколько тысяч человек.

Приговор должны были огласить 15 января, но в итоге заседание перенесли. В тот день у суда также собралось более тысячи человек, прошел стихийный митинг.

16 января, до оглашения приговора, Росфинмониторинг внес Алсынова* в список экстремистов и террористов. Ранее Алсынов* возглавлял движение "Башкорт"**, которое суд Башкирии признал экстремистской организацией в 2020 году и запретил ее деятельность на территории России.

Сегодня Алсынова* судили по ч.1. ст.282 УК РФ (разжигание ненависти). В прошлом году активист выступал на митингах против золотодобычи в республике. Следствие сочло, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

Фаиль Алсынов(2024)|Фото: страница Фаиля Алсынова в социальной сети ВКонтакте

Напомним, что в результате протестов "Евразийская горнопромышленная компания", которая претендовала на разработку месторождения, вынуждена была отказаться от своих планов. А три года назад Фаиль Алсынов также возглавлял протестное движение по защите шихана Куштау, на разработку которого претендовала "Башкирская содовая компания" и который удалось отстоять. К тому же после протестов Владимир Путин поручил проверить законность отчуждения государственного пакета акций БСК.

*Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в перечень экстремистов и террористов.
**Суд Башкирии признал "Башкорт" экстремистской организацией в 2020 году и запретил ее деятельность на территории России.

Теги: башкирия, приговор, эко-активист, колония, митинг


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Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2024 09:46 Мск В Башкирии ОМОН начал задерживать людей, пришедших на оглашение приговора Алсынову*

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