17 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Росводоканал Тюмень

В Тюмени рабочего засосало в трубу во время ремонта водоочистных сооружений

В Тюмени, в микрорайоне Копытова во время ремонтных работ на очистных сооружениях рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара.

Инцидент произошел 16 января. В тюменском "Водоканале" сообщили Накануне.RU, что сотрудник подрядной организации "пренебрег правилами безопасности". Обстоятельства инцидента выясняются.

Поиски пострадавшего не прекращались всю ночь и продолжились утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции. В "Водоканале" также заявили, что работа сооружений очистки сточных вод продолжается в штатном режиме и на оказание услуг потребителям произошедший инцидент не повлияет.

поисково-спасательная операция, водоочистные сооружения(2024)|Фото: Росводоканал Тюмень

Между тем поиски пропавшего и проведение проверки по факту происшествия взял на личный контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В СКР также сообщили о проведении проверки. Следователем СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и сотрудники подрядной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Теги: рабочий, водоочистные сооружения, прокуратура, проверка


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