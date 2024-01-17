17 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит, почему автобус в Первоуральске проигнорировал на остановке маленькую школьницу

В Первоуральске прокуратура заинтересовалась инцидентом с автобусом маршрута №507, который в минувшую субботу проигнорировал ребенка, стоящего на остановке. Из-за этого школьнице пришлось по 30-градусному морозу идти до другой остановки, чтобы дождаться следующего автобуса, который смог бы довезти ее домой в Билимбай.

"Прокуратура г. Первоуральска по сообщению СМИ организовала проверку исполнения законодательства, регулирующего деятельность по организации перевозок пассажиров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, по записям с уличных камер, которые достала мама девочки, видно, что автобус на несколько секунд открыл двери, не доезжая до остановки "Площадь Победы", а после просто проехал мимо, проигнорировав бегущего за ним ребенка. В свою очередь диспетчер ответил маме девочки, что автобус простоял на остановке минимум две минуты.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров. Будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: прокуратура, автобус, Первоуральск, ребенок, остановка


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