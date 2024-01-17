17 Января 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

В администрации Нижневартовска прошли обыски

В мэрии Нижневартовска прошли обыски в кабинете исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Александра Федоруса, сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки" со ссылкой на свой источник.

Якобы к Федорусу следователей привело расследование уголовного дела о коррупции. Правоохранители побывали не только на рабочем месте чиновника, но и у него дома. Сообщается, что во время обысков якобы был обнаружен поддельный диплом.

В пресс-службе администрации Нижневартовска отказались комментировать ситуацию и попросили обратиться в следственный комитет. В СКР корреспонденту Накануне.RU не подтвердили и не опровергли проведение обысков. В ведомстве сообщили, что прокомментируют произошедшее позднее.

Напомним, ранее Telegram-канал "5 этаж", который считается неофициальным аккаунтом югорских властей, опроверг слухи об отставке мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

Теги: Александр Федорус, администрация, обыски, коррупция


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