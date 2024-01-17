Жители Нижнего Тагила просят Путина разобраться с открытием исправцентра возле школы

В Нижнем Тагиле родители учеников школы №90 и жители микрорайона ГГМ обратились к Владимиру Путину. Они просят президента вмешаться в ситуацию с размещением исправительного центра для бывших заключенных.

Как говорят уральцы в опубликованном в Сети видеообращении, такой центр открывается буквально в 30 метрах от школы.

"Родители очень обеспокоены и переживают, что что-то может возникнуть. В год наставничества, объявленный В.В. Путиным, наставниками наших детей станут заключенные", - отмечают авторы послания.

Они считают, что будут нарушены права детей и родителей, так как расконвоированные заключенные смогут выходить в город, посещать магазины и другие учреждения.

"По просьбе жителей округа, в котором планируется открыть исправительный центр, просим разобраться в данной ситуации. Жители округа и близлежащих домов переживают за жизни своих детей и за свои жизни. Мы беспокоимся за обстановку, создавшуюся в этом районе", - заключают авторы обращения.

Напомним, что похожая ситуация сложилась в Екатеринбурге, где жители Уктуса выступают против открытия исправцентра для отбывающих наказание по нетяжким статьям Уголовного кодекса. Люди боятся, что учреждение (а точнее его контингент) повысит криминогенность и поставит под угрозу детей.