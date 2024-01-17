17 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: кадр Минобороны РФ

Над Белгородской областью сбили четыре ракеты РСЗО Vampire и семь БПЛА

В Белгородской области средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire и перехватили два беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, по уточненным данным сбито семь БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородском районе повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества, написал губернатор в телеграм-канале.

Спустя два часа Гладков написал, что над Белгородом и Белгородским районом снова работала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей.

Напомним, в последние дни 2023 года и в начале 2024-го ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен. В январе обстрелы продолжились. Ранее сообщалось, что остановки общественного транспорта в Белгороде начали укреплять мешками с песком.

Теги: белгород, ракеты, беспилотники


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