В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Ботаническая

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение транспорта на улице Ботаническая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно планам ООО "Специализированный Застройщик "Горжилстрой", движение будет ограничено с 1 февраля по 1 марта. В этот период компания проведет работы по реконструкции тепловых сетей. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Специалисты обещают восстановить все элементы благоустройства после завершения работ, а пока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные перекрытия и ремонтные работы в Екатеринбурге.