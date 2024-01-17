Америка и Япония собрались помешать провозглашению независимости Тайваня

Известный в Японии специалист по внешней политике Китая, профессор токийского Университета Хосэй Мадока Фукуда полагает, что Америка и Япония намерены препятствовать провозглашению независимости Тайваня, потому это может спровоцировать военный конфликт в зоне острова.

Эти страны постараются не допустить военную операцию Пекина в отношении Тайваня, сообщила ТАСС Фукуда.

Как сообщалось, 13 января на острове прошли президентские и парламентские выборы. На президентских выборах победил проамериканский кандидат Лай Циндэ. А вот в парламенте правящая проамериканская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потеряла большинство. Из 113 мест нацпартии "Гоминьдан" (выступает за мирное объединение с Китаем) досталось 52 места, ДПП – 51 (было 62). Впервые с 2004 г. ни одна из политических партий острова не взяла парламентского большинства.

Китаевед Николай Вавилов считает, что вероятность "акта независимости" теперь нулевая - в парламенте это решение будет заблокировано. И вообще многие решения местного президента будут натыкаться на противодействие парламента.