В Первоуральске автобус оставил ребенка на остановке в 30-градусный мороз

В Первоуральске автобус проехал мимо остановки, проигнорировав бегущую за ним школьницу. Девочке пришлось пешком идти в 30-градусный мороз до следующей остановки и ждать другой автобус, который смог бы отвезти ее домой в Билимбай.

Как рассказала мама девочки паблику "Инцидент Первоуральск", каждую субботу ее дочь занимается в танцевальной студии, после которой на автобусе маршрутом №507 добирается до Билимбая. Однако вечером минувшей субботы общественный транспорт просто проехал мимо девочки, не остановившись даже тогда, когда ребенок побежал за ним.

"Когда автобус проехал мимо, ребенок мне сразу позвонил, сказал, что автобус не остановился. Девочка плакала, спрашивала, что делать", — рассказала мама школьницы Галина.

Женщина позвонила диспетчеру, однако тот ответил, что автобус простоял на остановке две минуты. Тогда Галина достала записи с уличных камер, где видна "очередь" из автобусов. Синий, который и ждал ребенок, открыл двери на несколько секунд, находясь еще на перекрестке в ожидании отъезда впереди стоящего автобуса. Однако, когда тот двинулся вперед, автобус №507 просто проследовал за ним, даже не притормозив на остановке.

Галина подала официальную жалобу, к которой прикрепила и видео.